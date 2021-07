Sportitalia: la Juve scrive al Santos per Kaio Jorge. La situazione

La vicenda legata a Kaio Jorge, gioiello del Santos in scadenza di contratto a dicembre, si arricchisce di una nuova pagina. Come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, oggi il Santos ha ricevuto una missiva ufficiale dalla Juve: i bianconeri hanno informato il club brasiliano sulla volontà di trovare un accordo con Kaio Jorge, prevedibilmente per la scadenza del contratto. Lo stesso accordo che ha raggiunto il Milan, pur non avendo l’intesa con il Santos. Mentre il Benfica ha un’intesa con il Santos per cinque milioni, però manca quella con l’attaccante. Situazione dunque in continua evoluzione.

Foto: Twitter Santos