Kaio Jorge-Juve, le parole del presidente del Santos spazzano via qualsiasi illazione

Su Kaio Jorge alla Juve abbiamo detto tutto. Il documento esclusivo svelato nei giorni scorsi da Sportitalia sull’accordo tra la Juve e l’entourage del giovane attaccante era l’anticamera di una trattativa destinata ad andare fino in fondo. Entro fine agosto, come vorrebbe il Santos, oppure a parametro zero. Sempre alla Juve, chiaramente. Il numero uno del club Rueda ha spazzato via, intervenendo a Estadio97, qualsiasi illazione: “Stiamo trattando con la Juve per Kaio. Non abbiamo ancora deciso se verrà ceduto a titolo definitivo subito o se andrà via a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo cedere Kaio ma siamo obbligati per la scadenza del contratto”. Spazzati via dal numero uno del club le interpretazioni misteriose di personaggi non riconosciuti che avevano messo in discussione la scadenza a dicembre. E che soprattutto avevano trovato ospitalità da pare di chi, per giustificare il ritardo sulla notizia, si è aggrappato a situazione assurde. Il numero uno del Santos ha fatto chiarezza, il contratto di Kaio Jorge è in scadenza. I tromboni che sono riusciti a trovare ospitalità per intorbidire le acque senza un motivo, e vendendo aria fritta, sono stati rispediti al mittente.

FOTO: Twitter Santos