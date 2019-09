Juventus, terza esclusione consecutiva dai convocati per Mandzukic

In vista della sfida tra la sua Juventus e il Verona, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha reso noto l’elenco dei convocati. C’è Buffon che vuole ripartire esattamente da dove aveva lasciato, Ramsey che scalpita per incominciare ufficialmente la sua avventura in Serie A dopo aver disputato 3 minuti in Champions contro l’Atletico, ci sono Dybala, Bernardeschi e Demiral, tutti in corsa per trovare il minutaggio che finora è mancato loro. Chi non c’è per la terza volta consecutiva, invece, è proprio Mario Mandzukic. L’attaccante croato è stato trattato in uscita già in estate e, ora che la sessione di calciomercato italiana si è chiusa, gli sono arrivate ricche offerte dal Qatar per sfuggire da un progetto tecnico nel quale non è sicuramente visto come pedina fondamentale. Non convocato per il match contro la Fiorentina e per per quello di Champions al Wanda Metropolitano, Mandzukic non ci sarà neanche domani col Verona. Un segnale sicuramente chiaro da parte della società e dello staff tecnico.

Foto: AS