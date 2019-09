Buffon torna titolare e ritrova proprio il Verona dopo quasi un anno e mezzo. Inizia la rincorsa a Maldini

Il 19 maggio 2017, Gianluigi Buffon diceva addio alla Juventus giocando quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima partita da bianconero allo Stadium contro il Verona. Un anno, quattro mesi e due giorni dopo, il 41enne è pronto invece a tornare titolare per difendere per l’ennesima volta i pali della Juve, alla quale è tornato in estate dopo la parentesi annuale al PSG. L’avversario, come se tutto fosse stato programmato nei minimi dettagli da uno sceneggiatore, sarà ancora una volta il Verona. Una storia circolare quella del suo amore per la Vecchia Signora, che riparte esattamente da dove si era conclusa. E così parte la rincorsa di Buffon al record di presenze in Serie A attualmente detenuto da Paolo Maldini. L’ex rossonero è a quota 647, Gigi con quella di oggi salirà a 641. La prima di otto tappe concordate a priori con la società che lo porteranno a entrare ineluttabilmente nella storia del massimo campionato italiano. Una prima con un sapore speciale: “Sabato si gioca Juventus-Verona – ha scritto il campione del mondo 2006 sui propri social – una partita che per me non può essere normale“.

Foto: twitter personale Buffon