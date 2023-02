Juventus, l’intercettazione su Chiesa: “Non resterà molti anni, entourage a caccia di aumenti”

Sono emerse nuove intercettazioni sul caso Juventus, le ha diffuse il Corriere della Sera. Conversazioni tra dirigenti che discutono di stipendi e non solo, tra i vari virgolettati ne è emerso uno sul numero 7 bianconero Federico Chiesa. Il quotidiano afferma che il Direttore Sportivo Federico Cherubini avrebbe parlato al presidente Andrea Agnelli del calciatore ex Fiorentina e perno della Nazionale italiana di Roberto Mancini. In un’annotazione della Guardia di Finanza, riferita a una telefonata (con Agnelli) del 9 agosto 2021: “Cherubini afferma che quello di Federico Chiesa non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici”.

Foto: Instagram Chiesa