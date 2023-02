Juve, nuova intercettazione a Cherubini: “Arroganti sul mercato. Se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo”

Sono emerse nuove intercettazioni sul caso Juventus, le ha diffuse il Corriere della Sera. Conversazioni tra dirigenti che discutono di stipendi, è il caso del Direttore Sportivo Federico Cherubini con il manager dell’area finanza Stefano Bertola: “Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni… se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo. Giaccherini un giorno mi ha detto: ‘Sai sto bene alla Juve, quando facciamo allenamento sembra un quarto di finale di Champions’. Grazie al c**** erano in 24… avevamo fuori dalla lista giocatori che costavano 10 milioni lordi”.

Accusa al predecessore Fabio Paratici: “Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90”.

Foto: Twitter Juventus