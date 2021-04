Juventus, i convocati di Pirlo per l’Atalanta. Out CR7 e Bernardeschi

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida del Gewiss contro l’Atalanta. Come detto in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo non sarà della partita. Out anche Bernardeschi, ecco l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Felix Correa.

Foto: sito ufficiale Juventus