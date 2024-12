Juventus, i convocati di Motta per il Cagliari

Questa sera andrà in scena la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Cagliari. Stamattina vi abbiamo annunciato quale potrebbe essere la formazione titolare di stasera che sembrerebbe venire confermata dati i tantissimi assenti bianconeri per infortunio. Infatti non sono stati convocati: Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi, Milik, Bremer e Cabal. Questa la lista dei giocatori diramata da mister Motta:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Savona.

Centrocampisti: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Weah, Mbangula.

Foto: Profilo X Juventus