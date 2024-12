Juventus-Cagliari, le ultime: Yildiz trequartista, McKennie terzino sinistro

La Juventus torna in campo questa sera per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Serata di grandi esperimenti per la squadra di Thiago Motta. Infatti, il mister bianconero, ha intenzione di schierare Locatelli difensore centrale di fianco a Kalulu. Altro esperimento in difesa con McKennie che verrà schierato terzino sinistro. Koopmeiners arretrato tra i due mediani insieme a Thuram. Dietro al solito Vlahovic, Yildiz che giocherà trequartista per avvicinarlo maggiormente all’attaccante serbo, mentre ad affiancarlo saranno Conceicao e Mbangula. Questa la probabile formazione che sarà schierata titolare questa sera:

JUVENTUS: Perin; Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Foto: Instagram Juventus