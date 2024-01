Tiago Djaló si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Per il suo arrivo in bianconero è stata decisiva l’offerta di un indennizzo al Lille che ha permesso di sbaragliare la concorrenza dell’Inter. Il centrale classe 2000 è atterrato questa sera, intorno alle ore 23:40, all’aeroporto di Torino Caselle dando così inizio alla sua avventura in Italia a tinte bianconere.