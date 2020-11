Juventus, contro il Ferencvaros per la prima volta nella storia non c’erano italiani tra porta e difesa

Szczesny è ormai da tempo il numero 1 bianconero al posto di Gigi Buffon, De Ligt ha giocato titolare in difesa, così come Cuadrado a destra. Date le assenze di Bonucci e Chiellini, in campo sono andati Danilo e Alex Sandro: stasera contro il Ferencvaros è stata la prima volta nella storia della Juve senza italiani tra porta e difesa.

Foto: Twitter ufficiale Juventus