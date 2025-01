Juventus, Alberto Costa in arrivo a Torino

Alberto Costa si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Il terzino portoghese è in arrivo in città per iniziare la sua avventura in bianconero. Come vi abbiamo raccontato, il terzino arriva dal Vitoria Guimaraes per 12 milioni con pagamento quinquennale, ingaggio da 750 mila euro a stagione più bonus. Ci sono anche due milioni di bonus che verrano versati uno in caso di scudetto e l’altro se Alberto Costa avrà un numero di presenze tali da essere titolare.

Foto: Instagram Alberto Costa