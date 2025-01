Alberto Costa: niente Sporting, solo Juventus! La svolta di ieri e i retroscena sul bonus

Lo avevano mandato con certezza allo Sporting Club de Portugal questo perché – così dicevano – Alberto Costa stava spingendo solo per quella destinazione. Ce l’avevano raccontata così appena qualche giorno fa, aveva messo la Juventus in posizione defilata, aggiungendo altri club che per la verità mai si erano avvicinati con concretezza al terzino destro classe 2003 in uscita dal Vitoria Guimaraes. E infatti la giornata di ieri è stata decisiva, vi abbiamo raccontato in assoluta esclusiva lo scatto della Juventus che ha fatto la differenza. Aggiungendo poi in serata le cifre precise: 12 milioni con pagamento quinquennale, ingaggio da 750 mila euro a stagione più bonus. Ci sono anche due milioni di bonus che verrano versati uno in caso di scudetto e l’altro se Alberto Costa avrà un numero di presenze tali da essere titolare.

Foto: Instagram Alberto Costa