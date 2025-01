Juve, Renato Veiga è atterrato a Torino

Negli ultimi giorni abbiamo raccontato tutta la trattativa che ha portato il terzino Renato Veiga alla Juve, con una prima esclusiva di domenica scorsa. In questi minuti il portoghese è atterrato a Torino, e nella giornata di domani sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore bianconero. Operazione da 4,5 milioni di euro (2 per il cartellino fino a giugno, 2 di ingaggio e commissioni) più bonus che dipenderanno dal percorso in Champions. Il difensore aveva altre offerte, ma ha sempre aspettato i bianconeri, dando loro la priorità.

Foto: Instagram Renato Veiga