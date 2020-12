Juve, martedì nerissimo: persi sei punti in poche ore

Un martedì nerissimo per la Juve: prima la sentenza della ripetizione della gara con il Napoli che ha cancellato i tre punti conquistati a tavolino, in serata il primo stop in campionato, i tre schiaffi della Fiorentina. Certo, può esserci la spiegazione dell’inferiorità numerica per l’espulsione di Cuadrado in avvio di partita. Ma non può bastare per giustificare un tonfo del genere che ha portato la Juve a perdere sei punti in classifica nel giro di poche ore.

Foto: Twitter ufficiale Juve