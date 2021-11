Juve, la sconfitta 4-0 in Europa non accadeva dal 2000 con il Celta Vigo

Pessima figura della Juventus ieri sera a Londra, allo Stamford Bridge. Uno score umiliante per i bianconeri, con il 4-0 che è la peggior sconfitta in Champions della storia juventina. Non lo è invece, in merito a tutte le competizioni. Infatti, nel lontano 1958, c’è un un clamoroso Wiener Sportklub-Juventus 7-0, ritorno dei sedicesimi di Coppa dei Campioni. Altro calcio, altri tempi, ma storie che comunque restano.

Per tornare a tempi più recenti, erano 11 anni che la Juventus non prendeva 4 gol in coppe europee. L’ultima a riuscirci, nel 2010, fu il Fulham, in Europa League, ottavi di finale di ritorno, quando vinse 4-1.

Sempre la Coppa Uefa, invece, competizione dove è arrivato l’ultimo 4-0, prima di quello di Londra di ieri sera. Ovvero parliamo di un Celta Vigo-Juventus, sempre ottavi di Coppa Uefa, che finì appunto 4-0. Era il marzo 2000.

Infine, in campionato, l’ultimo 4-0 subito dalla Juventus è datato 2004, Roma-Juventus 4-0, la famosa partita dove Totti fece il gesto di 4 a Tudor.

Ciò sta a significare che in ogni caso, la serata di ieri resterà ad ogni modo nella storia bianconera.

Foto: Twitter Juve