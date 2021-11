Juventus, è un 4-0 che pesa: contro il Chelsea è stata la peggiore sconfitta di sempre dei bianconeri in Champions

Il 4-0 subito contro il Chelsea ha rappresentato per la Juventus la sconfitta con il maggior numero di gol di scarto nella storia del club bianconero in Champions League. Superato l’ultimo record negativo in ordine di tempo della stagione 2017-18 contro Real Madrid e Barcellona, entrambe le gare infatti finirono 3-0.

FOTO: Twitter Juventus