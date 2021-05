Juve, il Gremio si chiama fuori per Douglas Costas: “Va oltre le nostre possibilità”

Gli scorsi giorni si era parlato di una operazione Douglas Costa-Gremio impossibile, visto l’ingaggio che percepisce il brasiliano che a fine stagione tornerà alla Juve dopo l’anno in prestito al Bayern Monaco.

Oggi il presidente del Gremio ha ufficialmente dichiarato di chiamarsi fuori per la corsa a Douglas Costa: “Le trattative che porteremo a termine saranno nel quadro della nostra realtà – ha detto il presidente Romildo Bolzan Jr a Radio Gaucha -. Speriamo di poter fare affari del livello di Douglas Costa, che è un giocatore eccezionale, ma in questo momento il Gremio non è in grado di trovare un accordo con lui. Sono situazioni contrattuali che vanno ben oltre le nostre possibilità”.

Foto: Twitter Bayern Monaco