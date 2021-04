Dal Brasile: Douglas Costa tornerà alla Juve, sfuma l’ipotesi Gremio

Non è stata una stagione esaltate per Douglas Costa che, anche al Bayern Monaco, ha trovato poco continuità. Secondo quanto riportato da Globoesporte, a fine stagione il giocatore tornerà alla Juventus che è ancora proprietaria del cartellino. Difficilmente però il giocatore resterà in bianconero, nelle settimane scorse era emersa la possibilità di un ritorno al Gremio ma dal Brasile sono sicuri che ad oggi questa ipotesi resta molto difficile a causa dell’alto ingaggio di Douglas.

FOTO: Twitter ufficiale Juve