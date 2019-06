Emerson Palmieri, dai sondaggi Juve a gennaio ai nuovi (possibili) sviluppi

Emerson Palmieri piace alla Juve da sempre. Ve ne avevamo parlato a sorpresa il 18 gennaio scorso quando c’era stato qualche scricchiolio sul fronte Alex Sandro. Poi la conferma in casa Chelsea, una seconda parte di stagione impeccabile con Sarri, protagonista fino in fondo. La Juve ha continuato a sondare, anzi vorrebbe chiudere l’operazione. Il Chelsea sa di avere il mercato bloccato, cerca di resistere e spera di farlo fino in fondo, ma è una partita aperta.

Foto: twitter personale del giocatore