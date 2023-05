Juve e Cremonese senza gol all’intervallo. Out Pogba dopo 21 minuti

Si è concluso il primo tempo tra Juventus e Cremonese all’Allianz Stadium. E’ 0-0 tra Juve e Cremonese. Juve in controllo, ma senza mai davvero essere pericolosa. Carnesecchi si suoera solo in una occasione di calcio d’angolo intorno alla mezz’ora. Juve che perde Pogba dopo 21 minuti, problemi da valutare per il francese. Entra Milik al suo posto.

Ritmi poco elevati allo Stadium, la Cremonese al momento difende bene. Finisce 0-0 il primo tempo.

Foto: twitter Juve