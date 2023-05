La prima da titolare di Pogba dura 21 minuti. Il francese esce in lacrime dal campo

La prima partita da titolare in questa stagione per Paul Pogba dura poco più di 20 minuti. Un paio di giocate buone, un tiro smorzato, poi al 21′ si è accasciato toccandosi il ginocchio.

Il francese è uscito in lacrime con la maglietta davanti al volto. Applausi dello Stadium per lui, anche dal settore della Cremonese. Ennesimo infortunio per il francese che molto probabilmente ha finito la stagione.

Foto: twitter Juve