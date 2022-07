Juve, Cambiaso al J Medical per le visite mediche. Tutto confermato. Il video

Tutto confermato, ma non c’erano mai stati dubbi. Andrea Cambiaso è arrivato pochi minuti fa al JMedical per svolgere le visite mediche di rito con la Juventus, e successivamente firmate il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora,

Visite mediche che sono state rimandate in più di una occasione, prima per le titubanze di Dragusin ad accettare il Genoa, poi per un attacco influenzale allo stesso Cambiaso. Ma ormai non c’erano più dubbi.

Oggi era il giorno dell’arrivo di Cambiaso a Torino per le visite in bianconero.

Foto: twitter Genoa