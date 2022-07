Il retroscena: incredibile Cambiaso, saltano ancora le visite con la Juve. Ma non c’entra Dragusin

Sembra uno scherzo del destino. Andrea Cambiaso era atteso oggi pomeriggio a Torino per le visite con la Juve, ma non si è presentato. Le motivazioni? Non c’entra Dragusin, piuttosto un attacco febbrile che ha portato Cambiaso a chiedere un rinvio rispetto quanto era stato concordato. La Juve, infatti, aveva comunicato ieri sera a Cambiaso di presentarsi a prescindere da Dragusin (che si sta ammorbidendo ma che è nel pensatoio da settimane, al punto che neanche lui ha fatto le visite) perché chiuderà con il Genoa a prescindere. Ma Cambiaso è stato costretto allo stop, per la terza volta negli ultimi dieci giorni, stavolta per un leggero stato febbrile. Il suo trasferimento alla Juve non è minimamente in dubbio.

Foto: Cambiaso Instagram