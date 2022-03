Mihajlovic: “Futuro? Ne parlerò di persona col presidente. Possiamo ancora arrivare decimi”

Domani si gioca Bologna-Torino, una partita tra due squadre che puntano a entrare nella prima metà della classifica. Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza per presentare l’incontro partendo dalle discussioni sul suo futuro sulla panchina rossoblu: “Sono il primo che vuole gente motivata. Io ho detto settimana scorsa che quando si ricevono le critiche è giusto, ma nella vita non esistono uniche verità. Quando il presidente arriverà parleremo e ci confronteremo come sempre, poi decideremo. Le cose importanti, in questi casi, si dicono di persona. Conoscendo la persona so che quello che ha detto lo ha detto in modo pacato“, ha detto in merito alle parole di Saputo sulla necessità di avere gente motivata a Bologna.

Il Bologna è vicino alla salvezza, anche se l’obiettivo stagionale era quello di entrare tra le prime dieci: “Noi siamo a meno un punto da loro. Vincendo domani andremmo a 35 punti e guardando le stagioni da quando io sono arrivato qua, a noi 35 punti sono sempre bastate per salvarci. Il nostro obiettivo è quello di arrivare nelle prime dieci, e per ora possiamo arrivarci. Ora abbiamo un ciclo di partite difficile, lo sforzo richiesto è quello di una scalata in montagna. Dopo queste quattro partite sapremo meglio dove possiamo arrivare. Sono mesi in cui non vince sempre la squadra più forte, ma quella che ha più stimoli”

Domani mancherà Arnautovic: “Non ci voleva, Ha trovato la condizione giusta e nelle ultime partite è stato determinante. Ci mancherà, ma abbiamo giocatori davanti che possono fare quello che mi aspetto. Visto il modo con cui gioca il Torino e visti i nostri attaccanti, forse potremmo metterli più in difficoltà senza una punta di riferimento“.

Su Theate e Sansone: “È normale che un ragazzo giovane come lui, che arriva in un campionato nuovo e fa subito bene, poi viene convocato in nazionale maggiore, si monti un po’ la testa. Ne abbiamo parlato, secondo lui non era così, ma ha capito e si è ripreso. Ha aspetti da migliorare ma è un giocatore che può arrivare lontano. Sansone non ha mai sbagliato atteggiamento. Io ho fiducia in lui perché so che quando entra in campo da sempre il massimo. È un giocatore di qualità e di personalità“.

