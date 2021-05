Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato così dopo l’1-1 ottenuto al Bentegodi con lo Spezia ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo sbagliato tecnicamente cose non da Serie A, facendo errori tecnici gravi che in A non si possono vedere. Abbiamo creato tante occasioni e dovevamo solo gestire, avevamo ripartenze e altro, abbiamo regalato. Sono arrabbiato, non esiste fare questi errori”.

Foto: Twitter Hellas Verona