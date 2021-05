Saponara risponde a Salcedo: tra Hellas Verona e Spezia finisce 1-1

Al Bentegodi Hellas Verona e Spezia aprono la 34a giornata di Serie A 2020-21, anticipo del sabato con calcio d’inizio alle ore 15.00.

Nel primo tempo resiste lo 0-0, ma ci sono ben due reti annullate agli scaligeri, entrambe a Kevin Lasagna. Nell’ultima azione prima del fischio del signor Manuel Volpi, Salcedo ha una chance clamorosa dopo un’uscita maldestra di Provedel su un cross di Dimarco: col sinistro a porta sguarnita l’attaccante gialloblù trova soltanto il palo. Per la squadra di Italiano è Verde il più pericoloso, anche Nzola vuole fortemente il gol e per farlo usa le mani, il goffo tentativo gli costa un cartellino giallo.

Ma l’italo-colombiano si fa perdonare presto l’errore, dopo quaranta secondi della ripresa si arrampica nel cuore dell’area dello Spezia e batte l’estremo difensore con un colpo di testa imperioso: sblocca il match, dunque, la squadra di Juric.

Dopo essersi resi pericolosi con Nzola, i liguri trovano il pari all’86’ con Saponara: grande imbucata centrale di Agudelo per l’ex Fiorentina, che regge nell’uno contro uno con Ilic e da zona angolata batte sotto le gambe Silvestri.

Juric interrompe la serie negativa, punto prezioso in chiave salvezza per lo Spezia.

Foto: Twitter Hellas Verona