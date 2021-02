Juric: “Oggi molto bene, ci servono altri 6-7 punti per stare tranquilli”

Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria sul Parma:

Ha rivisto il carattere in questa rimonta?

“Non solo carattere, perché soltanto con il carattere non vai da nessuna parte: oggi abbiamo giocato davvero bene. Eravamo andati in svantaggio e non era semplice recuperare. Abbiamo fatto una partita davvero ottima.

Oggi c’è poco di negativo, ognuno ha fatto il suo: chi un po’ di più, chi un po’ di meno. Oggi molto bene in generale, la prestazione è stata convincente”.

La classifica cosa le fa pensare?

“Che dobbiamo migliorare, pensando a giocare bene. Iniziamo a recuperare qualcuno. Ci vogliono altri sei o sette punti per stare tranquilli, li dobbiamo fare attraverso il lavoro. Ma voglio che la squadra migliori, e che facciamo il meglio possibile”.

