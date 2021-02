Barak mette il Parma nei guai, al Bentegodi passa il Verona 2-1

Va all’Hellas Verona la gara che chiude il 22esimo turno di Serie A, al Bentegodi gli scaligeri superano per 2-1 il Parma.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio per primi, Karamoh viene messo giù da Silvestri e dagli undici metri Kucka non sbaglia.

Poco dopo arriva il pari con Dimarco che trova la deviazione vincente di Grassi, è autorete del centrocampista del Parma. Con la rete dell’1-1 a bordo campo si placa un acceso battibecco tra Juric e D’Aversa, lite iniziata dopo il penalty assegnato ai ducali.

Nella ripresa è di Barak la rete che vale i tre punti al Verona, è anche il millesimo gol dei gialloblù in Serie A. Occasione per il subentrato Zirkzee nel finale ma la palla sorvola di poco la traversa difesa da Silvestri, negli ultimi minuti spazio anche per Man al posto di Conti.

La squadra di Juric torna al successo dopo due partite negative, D’Aversa e i suoi sempre più in crisi al penultimo posto.

Foto: Twitter Hellas Verona