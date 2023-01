Juric: “Non penso al rinnovo, dobbiamo fare sei mesi alla grande”

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro da disputare a Firenze contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Alcune dichiarazioni del tecnico granata:

Infortuni: “Schuurs penso che non recuperi…Ho una piccola speranza, sta migliorando e domani proveremo a portarlo in panchina in caso di emergenza. Lukic è fuori e spero di averlo già per l’Empoli, Aina e Pellegri si avvicinano, Lazaro è il percorso più lungo”.

Incontro con Cairo: “È stato bello confrontarsi, abbiamo fatto il punto della situazione: quando la guardi con serenità, vedi che in un anno e mezzo si è fatto un lavoro eccezionale. Sia dal punto di vista economico: con abbassamento monte ingaggi e la vendita di Bremer, sia con il ringiovanimento della rosa e risultati migliori. Ora la società può vedere il futuro con occhi diversi rispetto a un anno fa. Ho detto ciò che penso, dove si può fare meglio, adesso vediamo. Rinnovo? Non è quello il discorso…Non è una priorità fare il contratto lungo per avere più soldi, ma l’obiettivo è principalmente sportivo. Parlato al 95% di calcio e di come sviluppare la società, anche il settore giovanile ha alzato il livello e ci sono più ragazzi della Primavera più forti, il Filadelfia è migliorato molto. Vedo cose positive, è il momento di decisioni importanti e di capire la strada che prenderà il Toro. Ho ancora un contratto lungo…Per me è importante che la squadra faccia sei mesi alla grande, che si migliori e abbiamo voglia di fare bene in campionato e sarebbe importante fare la semifinale di coppa Italia. Le finanze di un club sono importanti, ora dobbiamo migliorare. Poi si vedrà”.

Ilic: “È del Verona, è giusto non parlare di giocatori degli altri”.

Cairo ha detto di voler fare di più: “Ora vedremo nel concreto sia sul mercato sia sui rinnovi e le scadenze. Vedremo come si affronteranno queste situazioni. Mi sembra che Cairo voglia crescere e migliorare, ma vedremo nel concreto. Sono gravi tutte le scadenze che abbiamo, vediamo come si affronteranno”.

Cessioni: “Abbiamo solo la situazione di Berisha: vuole giocare. C’erano altre situazioni, ma con gli infortuni sono cambiate le cose”.

Calciomercato: “Non mi sbilancio…Vediamo che mercato si farà, ci sono un sacco di cose da fare. Vedo mancanze, ma gennaio è pericoloso. Abbiamo avuto infortuni, si poteva intervenire ma non credo si farà. Nell’immediato, sento che possiamo migliorare in quelle cose”.

