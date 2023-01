Il retroscena: Ilic priorità di Juric da luglio. Ora di più, si può svoltare

Il Torino conta di chiudere l’operazione Ilic, previsti contatti nelle prossime ore. C’è il sì del Verona, il gradimento totale del diretto interessato. E la felicità di Juric che non ha voluto commentare il mercato dopo la sconfitta contro lo Spezia. Ma Ilic è una sua priorità da luglio, come anticipato, ancor prima che emergessero i contrattempi per il ritorno di Praet. Ora la necessità è doppia per l’infortunio di Lukic. Da domani entreremo nel vivo dei contatti con il Verona, si può ragionare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. E il Torino continua a marcare Shomurodov: l’attaccante ha detto sì, ora serve che la Roma conceda il diritto di riscatto oppure che i granata accettino l’obbligo.

Foto: Instagram Ilic