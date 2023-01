Juric, conferme su Ilic: “Mi sembra che le cose siano al punto giusto”

L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Serie A che i granata dovranno disputare al Castellani contro l’Empoli. Le parole del tecnico:

“Schuurs c’è, ha fatto tutta la settimana. Lukic solo ieri e oggi, lo porto in panchina. Djidji è out, è stata una frattura non banale e anche Zima ha un problema al ginocchio: vediamo se con i farmaci torna per la coppa Italia, dietro siamo un po’ in difficoltà. Braccetto destro? Qualcuno dovrà adattarsi. Volevo dare minuti a Zima, vediamo se recupera per la prossima perché altrimenti diventa un problema serio. Sono rimasto contento di Seck e Adopo: la mia idea è sfruttare al massimo la rosa, tutti quanti. Hanno giocato praticamente tutti, andremo con la squadra migliore e che tutti diano il massimo”.

Europa: “Noi non siamo costruiti per l’Europa e non siamo nemmeno vicini. Non rinuncio a nulla, ma non è un’ossessione. Se faremo le cose diversamente, dirò che punterò all’Europa. Noi siamo sempre gli stessi, consapevoli di ciò che siamo e che possiamo fare grandi partite a San Siro o perdere contro lo Spezia. Se giochiamo come contro la Fiorentina, della quale ho visto un potenziale immenso, possiamo competere e batterli. Ma non c’è un’ossessione, andiamo per la nostra strada e vedremo dove potremo arrivare”.

Lukic: “Per me è fortissimo: lo considero forte perché abbina le due fasi, è diventato tosto e sa fare gol. Ma ci sono le dinamiche che a me dispiacciono, vorrei che si facessero in un altro modo per evitare problemi. C’è difficoltà in generale sui rinnovi, anche nelle altre squadre, vedremo cosa vuole il ragazzo. Il discorso non è solo sostituire, ma aggiungerne e portare chi c’è ai livelli di chi sono andati via. Lo vorrei sempre qua, ma ci sono dinamiche diverse. La dinamica è quella: arriva un ragazzo più giovane, magari parti un pelo più basso ma speri di arrivare più in alto”.

Ilic: “Mi sembra che le cose siano al punto giusto. Aspettiamo, poi ne riparleremo”. Conferme totali su quanto vi abbiamo anticipato nella serata di ieri, in una trattativa che comprende anche Hien per giugno.

