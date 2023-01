Esclusiva: Torino, Ilic più Hien (che resta al Verona). Siamo ai dettagli

Ivan Ilic al Torino. No, non era in dirittura il trasferimento all’Olympique Marsiglia, non erano state preparate le carte. C’era un pressing francese in corso, ma alla fine a fare la differenza è stata decisiva la volontà di Ivan Juric che a sorpresa, già lo scorso luglio, aveva fatto una richiesta precisa al Torino. E che ha convinto Ilic, un colpo di spessore per il centrocampo. Il pressing di Juric è stato decisivo, la proposta da 18 milioni dell’Olympique Marsiglia non è servita ad abbattere il muro granata. Ma c’e di più, ecco un’altra novità molto importante: nell’operazione entrerà anche il difensore svedese Isak Hien, classe 1999, che resterà fino a giugno all’Hellas. Operazione complessiva prevedibilmente superiore ai 20 milioni, mancano soltanto le firme e quella minima prudenza – davvero minima – che serve in situazioni del genere. Ma ora ci sono gli accordi tra i club e il sì dei diretti interessati.

Foto: Instagram personale