Juric: “Con Hummels mai un litigio, è un vero professionista. La mia è una scelta tecnica”

In vista della partita di domani alle 15:00 contro il Bologna, l’allenatore della Roma, Ivan Juric, ha tenuto una conferenza stampa per analizzare la sfida. Durante l’incontro, ha affrontato anche la situazione di Mats Hummels, che finora ha avuto poco spazio in campo.

Hummels, qual è la vera situazione? “Mai un litigio, è un vero professionista. Per me è una scelta tecnica e devo sceglierne uno. Contro l’Union ho scelto Cristante e lui ha fatto bene. Non c’è litigio e non c’è niente. Per me è molto semplice. So che è pesante e anche io mi aspettavo di più. Ma fino ad adesso devo essere onesto verso il mio lavoro. Non c’è mai stato un problema con lui. Ho richieste e c’è onestà professionale”.

Foto: instagram roma