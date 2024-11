Juric: “Dybala non ci sarà. In Belgio non c’è stata partecipazione, senza anima non sei competitivo”

Lei è stato chiamato in una situazione emergenziale, scusi la franchezza e la severità ma finora non ha trovato ancora come uscirne:

“Non è severo se dice questo. Per me non è severo e penso che a tratti c’è della positività ma dopo un po’ diventa una cosa che a me non piace. Fino ad oggi sono d’accordo con te”.

Come si affronta il Bologna?: “Per prima cosa hanno un allenatore top level, ha un gioco molto aggressivo e rischioso. Mi piace molto e sono state sempre belle sfide contro Italiano. Loro accettano situazioni di 1 vs 1 e hanno un gioco che mi piace molto”.

Situazione Hummels: “Con tutta sincerità ci sono momenti in cui sento la squadra, e momenti negativi in cui non vedo la differenza in concentrazione o prestazioni. Dove non vedo la mia squadra. Cerco sempre di essere molto sincero. Contro l’Union ho visto la squadra distratta, con passaggi inventati e non giuste. Non sul pezzo che faccio fatica ad accettare dopo Firenze. Bella partita a Torino e a Verona, ma bisogna continuare a fare. Hummels? Mai un litigio, è un vero professionista. Per me è una scelta tecnica e devo scegliere uno come ha fatto Cristante e ha fatto bene. Non c’è litigio e non c’è niente. Per me è molto semplice. So che è pesante e anche io mi aspettavo di più. Ma fino ad adesso devo essere onesto verso il mio lavoro. Non c’è mai stato un problema con lui. Ho richieste e c’è onestà professionale”.

Vede miglioramenti?: “E’ strano che fai questa domanda. Per me la partita contro il Torino c’è stata organizzazione serietà. Creando occasioni. A Verona meglio di Torino ma abbiamo subito gol dal primo al secondo al perzo ma non abbiamo subito niente. Ho comunque sensazioni positive”. In Belgio ad esempio non c’è stata anima, né partecipazione. Non ho visto anima e corsa”.

Dybala e Pellegrini come stanno?: Dybala non ci sarà e ha sentito un fastidio. Pellegrini ancora ci devo pensare. Mentalità vincente anima? Possiamo chiamarla mentalità vincente. Quello che conta è che in certi momenti non siamo attaccati al risultato. La tattica è molto importante ma se non c’è l’anima non sei competitivo”.

C’è qualcosa della squadra che non le piace? “Quello che mi da fastidio da allenatore è che vedo che il potenziale c’è e si può fare tanto. Ma la mancanza di continuità mi ha dato molto fastidio”.

Come sta Ndicka?: “Ndicka ha recuperato e si è riposato. Secondo me abbiamo tirato fuori tutto a Firenze. Ho la coscienza pulita e non faccio nessun passo indietro. Non è facile perchè a volte vedo la squadra che c’è e altre volte che non c’è. Ma io non faccio nessun passo indietro”.

