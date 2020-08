Juan Jesus, sui social il saluto alla Roma

Con una storia su Instagram, il difensore brasiliano Juan Jesus sembra aver salutato definitivamente la Roma. Due cuori giallorossi e l’hastag #JJlupo. Il calciatore infatti sembra ormai molto vicino al Cagliari, come anticipato il 13 agosto. Juan Jesus è arrivato in Italia nel 2012, dopo aver vestito la maglia dell’Internacional; in Serie A ha giocato nell’Inter e, appunto, nella Roma. La sua prossima destinazione sarà con molta probabilità la Sardegna.

Foto: Instagram personale