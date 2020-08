Juan Jesus è pronto a firmare per il Cagliari. Per il difensore brasiliano, ex Inter e Roma, un contratto triennale fino al 2023. Arrivato in Italia nel 2012, ha collezionato nel nostro campionato 176 presenze e due reti con le maglie giallorossa e nerazzurra, oltre ad aver vestito per quattro volte la casacca della Selecao. Juan Jesus ripartirà dunque dalla Sardegna, con la maglia del Cagliari.

Foto: Gauchazh