Juan Jesus senza sbavature: Spalletti ci aveva messo la faccia

Ricordiamo quel giorno: era il 16 agosto quando anticipammo una notizia davvero sorprendente, il Napoli aveva scelto Juan Jesus per sostituire Luperto passato all’Empoli. Una trattativa chiusa in 48 ore, più veloce della luce, un’opportunità per il brasiliano reduce da un periodo non di grande visibilità con la Roma. Ricordiamo qualche commento ironico, anzi ricco di veleno, della serie: la pedina sbagliata, un difensore inutile.

Sentenze senza un perché. Spalletti ci aveva messo la faccia, lo aveva chiesto e voluto lui semplicemente perché lo conosceva bene. Quando è stato chiamato in causa, Juan Jesus ha sempre risposto presente. E a San Siro contro il Milan è stato uno dei migliori, per la felicità dello stesso Spalletti che lo aveva scelto senza il minimo dubbio.

Foto: Twitter personale