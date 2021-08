Juan Jesus-Napoli, visite mediche in corso

Il Napoli ha scelto Juan Jesus per sostituire Luperto passato all’Empoli. Una notizia che vi abbiamo anticipato ieri pomeriggio. Il difensore brasiliano, rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Roma, sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il contratto annuale con quello che sarà il suo nuovo club. Il centrale in Campania ritroverà Luciano Spalletti che ha già avuto come allenatore nella sua esperienza in giallorosso.

Foto: Sito Roma