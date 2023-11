Jorginho: “Vorrei chiudere la carriera in Serie A. Ma ora penso solo all’Arsenal”

Nel corso della conferenza stampa odierna a Coverciano, il centrocampista della Nazionale italiana, oggi all’Arsenal, Jorginho, ha parlato anche della possibilità di tornare a giocare in Serie A: “Sono molto in dubbio, vorrei tornare ma non so quale può essere il momento giusto. Voglio tornare sì, ma non so quando, sento di avere ancora cose da fare all’Arsenal. Per me è sempre bello giocare all’Olimpico, speriamo sarà pieno e non vedo l’ora, non ho nessun blocco, zero”.

Foto: twitter Azzurri