Jordi Alba alla vigilia di Italia-Spagna: “Una sfida tra due squadre che cercano la loro strada”

Alla vigilia di Italia-Spagna, il neo capitano delle furie rosse Jordi Alba ha parlato alla Gazzetta dello Sport degli Azzurri: “Un avversario tostissimo che ho affrontato varie volte con risultati alterni e al quale è legato uno dei miei ricordi più bello, la finale dell’Europeo del 2012 a Kiev. Feci un grande torneo e in quella partita segnai il secondo dei nostri 4 gol. La partita con l’Italia è una sfida tra due squadre che cercano la loro strada. In Italia si è sempre difeso bene ma da anni il gioco della nazionale si è evoluto, l’ho provato sulla mia pelle anche a livello di club. Per me l’Italia è sempre stata una delle migliori del mondo e da un po’ anche a livello offensivo sono state provate cose interessanti. Basta guardare l’Europeo, lì per me il gioco di Spagna e Italia è stato molto simile, peccato per i rigori della semifinale. Ora dopo la seconda delusione Mondiale è normale pensare a una ricostruzione”. Al momento la leggenda del Barcellona è alla ricerca di una nuova squadra, essendo prossimo a lasciare la Catalogna. Strizza perciò l’occhio al Belpaese: “Voglio continuare ad alto livello ancora per un po’. La Serie A è migliorata tanto, ho tanti amici da voi…”

Fonte Foto: Pagina Facebook Jordi Alba