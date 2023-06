Jordi Alba nuovo capitano della Spagna: “Un orgoglio, non me l’aspettavo”

Giorni intensi per Jordi Alba. Lo spagnolo ha annunciato pochi giorni fa che lascerà Barcellona. Ora torna in Nazionale e viene accolto da una graditissima sorpresa. Inizialmente la convocazione non era prevista, e ora invece si ritrova la fascia al braccio. È stato infatti nominato nuovo capitano della Nazionale. Marca lo ha intervistato per inquadrare questo felice momento.

Sulla convocazione:

“Alla fine hai sempre la speranza di essere convocato. È vero che non c’ero nell’ultima tornata e ammetto che mi ha colto un po’ di sorpresa. Penso che quando ho giocato l’ho fatto a un buon livello e la convocazione è arrivata in un buon momento di forma. Cercherò di fare del mio meglio”

Sulla fascia da capitano:

“Per partite e anni dovrò essere il capitano di questa selezione, ma cercherò di fare come facevo prima e di aiutare tutti a stare bene e rendere al meglio. Si tratta di aiutare dentro e fuori dal campo e creare una buona atmosfera nel gruppo. È quello che ho sempre fatto e continuerò a fare. Il capitano rappresenta tutti i compagni. Deve dare l’esempio a tutti loro. È un orgoglio essere il capitano della Spagna. È una cosa che non credevo arrivasse perché c’erano tante persone sopra di me”

Gli viene quindi chiesto se è una squadra per il presente o costruita per il futuro

“È una selezione per ciò che vuole il selezionatore. Lo è per il presente e anche per il futuro, ma quello che deve essere molto chiaro è che deve avere subito successo. Qui non vale la pena dire che tra cinque anni andrà molto bene. Serve lavorare bene sin da subito e penso che ci siano grandi giocatori per fare cose importanti”

Fonte Foto: Pagina Facebook Jordi Alba