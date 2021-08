Joao Pedro: “Bello segnare davanti ai nostri tifosi, ci hanno dato una grande mano”

João Pedro, attaccante brasiliano del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la doppietta allo Spezia:

“Abbiamo fatto sicuramente una buona gara. Per essere la prima abbiamo messo intensità, qualità. Siamo stati sfortunati in alcuni momenti ma siamo riusciti comunque a tirare fuori qualcosa di importante per non perderla.

I miei gol? È bello segnare ma, soprattutto, è bello segnare davanti ai nostri tifosi. Ci mancavano, siamo stati più di un anno senza uno stadio così. Ci hanno sempre dato una grande mano, e oggi l’hanno fatto ancora. Ci dispiace per la partita perché, per tutto quello che abbiamo creato, potevamo vincerla”.

Foto: Twitter Serie A