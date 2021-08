La doppietta di Joao Pedro rimonta lo Spezia (da 0-2 a 2-2)

Alla Sardegna Arena parte anche il campionato di Serie A 2021-22 di Cagliari e Spezia.

Parte col gelo la stagione dei rossoblù, freddati dal gol iniziale di Gyasi dopo soli 7′, un tiro da fuori a incrociare che coglie impreparato Cragno. Nella ripresa la squadra di Thiago Motta raddoppia, è di Bastoni la rete del 2-0 al minuto 58.

Ma il Cagliari di Semplici reagisce e riacciuffa il risultato in pochi minuti: Joao Pedro accorcia le distanze al 62′ e al 66′ su rigore fa 2-2. Nei minuti finali il 2-2 resiste e dunque la stagione delle due squadre si apre con un punto per parte, punto che rende sicuramente più felici i liguri, arrivati in Sardegna con le note assenze e una panchina cortissima.

Foto: Twitter Cagliari