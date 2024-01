“Suggestione Boateng”: confermata l’indiscrezione da Salerno di lunedì scorso

La Salernitana cerca un difensore centrale esperto per alimentare i sogni salvezza. E ci sono conferme su Jerome Boateng, svincolato classe 1988 con un passato prestigioso. Un’indiscrezione non tanto inedita, visto che lunedì scorso- come riportiamo – “Salernonotizie” l’aveva raccontata e anticipata come “suggestione” che si può comcretizzare. E i nostri colleghi avevano aggiunto che Franck Ribery potrebbe recitare un ruolo fondamentale considerati i trascorsi con il Bayern e i rapporti con Boateng. Situazione da seguire dopo i rumors di lunedì scorso.

Foto: twitter Lione