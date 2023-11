JAMIE BYNOE-GITTENS, IL CICLONE GIALLONERO CHE MANDA IL DIAVOLO ALL’INFERNO

Spina nel fianco della difesa rossonera, manda in confusione Calabria e si guadagna prima il calcio di rigore nel primo tempo e poi nella ripresa riporta avanti il Borussia con un destro chirurgico. Questa la notte di Champions di Jamie Bynoe-Gittens a San Siro: autentico mattatore del Milan che, dopo il ko di ieri sera, rischia di veder già la parola fine all’interno delle competizioni europee di questa stagione (clicca qui per vedere i possibili scenari per i rossoneri).

19 anni, 175 centimetri per 70 chili, Un cambio di passo fuori dal comune, caratteristica che ha più volte fatto infiammare il Die Gelbe Wand. Una dote che gli ha permesso di ottenere immediatamente una centralità nella squadra allenata da Terzic, nonostante la giovane età.

Bynoe-Gittens è uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale. Nato iede destro muove i suoi primi passi a livello di settore giovanili nel Reading per poi passare nel 2018 al Manchester City. Dopo due stagioni svolte ad altissimo livello con la Primavera dei Citizens, il giovane talento inglese si trasferisce al Borussia Dortmund nell’estate 2020, ripercorrendo le orme del connazionale Jadon Sancho. Il 16 aprile 2022 ha esordito con i gialloneri nella partita di campionato vinta 6-1 contro il Wolfsburg. Il 12 agosto 2022, ha segnato il suo primo gol da professionista, nella vittoria per 3-1 sul Friburgo. Il 16 agosto, ha rinnovato il suo contratto fino al 2025

Il Borussia Dortmund è una squadra che, da sempre, è conosciuta per la sua capacità di valorizzare giocatori giovani e talenti che hanno, poi, conquistato grandi palcoscenici internazionali. E, dopo aver ceduto Jude Bellingham al Real, c’è un nuovo inglese nei cuori dei tifosi gialloneri.

Foto. Instagram Dortmund