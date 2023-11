Milan, non vincere a Newcastle significherebbe star fuori anche dall’Europa League

Dopo le prime cinque giornate dei gironi di Champions League, il Milan si trova all’ultimo posto del F con cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nella prossima gara i rossoneri sfideranno il Newcastle in trasferta. Questa al momento la classifica del girone F:

Borussia Dortmund 10 punti (qualificazione agli ottavi) PSG 7 punti (qualificazione agli ottavi) Newcastle United 5 punti (playoff Europa League) Milan 5

In caso di arrivo a pari punti, i criteri per il passaggio del turno sono invece i seguenti, con riferimento alle 6 gare del girone: punti ottenuti nelle partite tra le squadre; differenza reti nelle partite giocate tra le squadre; gol segnati nelle partite tra le squadre; differenza reti; gol segnati; gol segnati in trasferta; numero di vittorie; numero di vittorie in trasferta; cartellini; coefficiente Uefa.

Dopo la sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund, per qualificarsi agli ottavi di finale devono verificarsi le seguenti combinazioni: Milan vince contro con il Newcastle e il PSG perde con il Borussia Dortmund. In tutte gli altri casi il club italiano sarebbe fuori dalla Champions League, visto che, dato per scontata la vittoria contro i Magpies, se i francesi dovessero pareggiare le due squadre arriverebbero a pari punti ma gli uomini di Luis Enrique avrebbero il vantaggio degli scontri diretti.

Non solo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, anche la permanenza in Europa per il Milan è appesa a un filo. La squadra di Stefano Pioli sarà infatti costretta a vincere in casa del Newcastle. In caso di sconfitta o pareggio, infatti, i rossoneri non arriverebbero neanche al terzo posto, quello che vale la “retrocessione” in Europa League. Con il risultato di parità il Diavolo e i Magpies arriverebbero a pari punti, entrambi eliminati dalla Champions e dopo lo 0-0 dell’andata anche gli scontri diretti sarebbero in perfetta parità, a prescindere dal risultato, visto che i gol in trasferta non vengono più considerati da alcune stagioni. Si guarderebbe dunque alla differenza reti generale, che resterebbe invariata, con il Milan che dopo le prime cinque giornate è a -4, mentre il Newcastle è a 0.

Foto: Instagram Milan