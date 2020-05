Dopo Marcus Thuram, anche Jadon Sancho si è unito al coro delle proteste che si stanno svolgendo in questi giorni negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd. Infatti, il calciatore inglese, dopo il gol del 2-0 realizzato contro il Paderborn, si è tolto la maglia, mostrando una t-shirt con una scritta che non ha bisogno di troppe spiegazioni: “Justice for George Floyd”.

Foto: Kicker