Marcus Thuram e un’esultanza speciale per ricordare George Floyd. La foto

Il Borussia Gladbach vince per 4-1 e travolge l’Union Berlino volando al terzo posto. A colpire tutti, però, è Marcus Thuram con la sua esultanza. L’attaccante figlio d’arte, dopo aver siglato una doppietta, riceve i complimenti dei compagni e successivamente si inginocchia per ricordare George Floyd, l’afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio dopo essere stato bloccato a terra da un poliziotto a Minneapolis. Come lui, anche McKennie dello Schalke 04 aveva fatto lo stesso gesto ieri. Mentre, sui social, si è fatto sentire Mbappé del Psg.

Foto: Borussia Gladbach Twitter