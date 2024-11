Ivanovic (att. Union S.G) avverte la Roma: “Sfrutteremo il loro momento di difficoltà”

L’attaccante dell’Union Saint-Gilloise, Franjo Ivanovic, ha parlato in conferenza stampa insieme al proprio allenatore Pocognoli , alla vigilia del match di Europa League contro la Roma.

“È una partita importante, non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo giocare liberamente. La Roma è l’avversario più importante che affronteremo, non abbiamo giocato molte partite così importanti”.

I problemi della Roma?: “Una squadra così grande non dipende dalla sua posizione in classifica. Possono sempre fare una grande partita. Sfrutteremo il fatto che non sono nella forma migliore. Vedremo domani chi sarà la squadra migliore in campo.”

Foto: franjo ivanovic instagram